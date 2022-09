Reisbranche noemt vertrek Benschop onvermijdelijk: ‘Is hem niet gelukt problemen op Schiphol op te lossen’

De reisbranche is al langer gefrustreerd over de situatie op Schiphol. Door een tekort aan personeel, met name bij de bagageafhandeling en vliegtuigbemanning, staan er telkens lange rijen op de luchthaven. Ook de afgelopen tijd is het weer raak. Afgelopen maandag moesten reizigers urenlang wachten alvorens ze door de beveiliging konden. Om de problemen het hoofd te bieden is luchtvaartmaatschappijen en touroperators wederom gevraagd om vluchten te schrappen of te verplaatsen.