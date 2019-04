Reisgenoot doodgereden Chiara (22) verdachte na drama op Duitse snelweg

Definitief verbod op pulsvissen ‘klap voor de visserij’

14:10 Het totaalverbod per 1 juli 2021 op de pulsvisserij is definitief. Een ultieme poging van Nederlandse parlementariërs om een Europees verbod op het vissen met stroomstootjes voor de Nederlandse pulsvissers tegen te houden, is in het Europees Parlement gestrand.