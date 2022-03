Reizigers geven ov in coronajaar 2021 een 7,9 - nét iets hoger dan voor de pandemie

Reizigers zijn tevreden over het openbaar vervoer in het afgelopen coronajaar. Volgens de OV-Klantenbarometer van het kennisplatform CROW-KpVV gaven reizigers vorig jaar de kwaliteit van hun rit met trein, bus, tram, metro en boot gemiddeld een 7,9.

Mensen zijn in het hele ov met name tevreden over het gemakkelijke instappen (8,8), de kans op een zitplaats (8,4), de gebruiksvriendelijke ov-chipkaart (8,5) en de veiligheid van de rit (8,3). Over de prijs van het ov zijn reizigers minder te spreken. Zo krijgt de prijs voor een ov-rit gemiddeld een 5,6 en wordt de prijs van een kaartje voor een Intercity met een 4,8 beoordeeld. Ook zijn mensen minder tevreden over de informatievoorziening bij vertragingen (6,2).

Gerrit Spijksma, voorzitter van branchevereniging OV-NL, is na een ‘uitdagende periode’ blij met het rapport. ,,Dat we ondanks alle coronabeperkingen toch dermate hoge rapportcijfers hebben behaald, zie ik als een compliment van onze reizigers. Welverdiend voor alle ov-medewerkers die het vervoer in Nederland tijdens de lockdowns draaiende hebben gehouden. Daar mogen we trots op zijn.”

Lockdown

Omdat het onderzoek werd uitgevoerd in november 2021, vlak voor een nieuwe lockdown, is de meting anders dan in voorgaande jaren. ,,Reizigers moesten mondkapjes op, er werd minder gereisd, het onderzoek vond in een korte periode plaats en het aantal opgehaalde enquêtes lag lager”, aldus CROW-KpVV. In totaal vulden 54.648 reizigers de vragenlijsten in.

In 2020 werd vanwege de coronacrisis geen meting uitgevoerd, waardoor geen vergelijking met dat voorgaande jaar is te maken. In 2019 werd het ov beoordeeld met een 7,8. In 2018 was dat een 7,7.

