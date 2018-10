Reizigers urenlang in defecte trein op spoorbrug bij Zwolle

De trein kwam rond half zeven tot stilstand. Door het defect viel ook alle stroom aan boord uit. ,,Het is een behoorlijk lange trein, met tien rijtuigen. We hebben geprobeerd hem in beweging te krijgen. Dat lukte niet", zegt NS-woordvoerder Ton Boon. ,,Ik heb wel begrepen dat het treinpersoneel zijn best deed om alle passagiers geïnformeerd te houden. Dat valt niet mee, met een trein waarvan alle stroom is uitgevallen.”