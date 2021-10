Rekening kinderopvang stijgt in 2022, vooral lage inkomens voelen de pijn

Voor de helderheid, deze extra bijdrage zal verschillen per geval en per kinderopvang. Maar in dit voorbeeld van ouders met twee kinderen die drie dagen per week dagopvang genieten, komt het bedrag neer op 29 euro per maand; oftewel bijna 350 euro per jaar. Dit moeten ook mensen met een laag inkomen 100 procent uit eigen zak betalen, terwijl zij normaal via de kinderopvangtoeslag ruim 90 procent van de kosten terugkrijgen.



De brancheclubs in de kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, roepen het kabinet daarom op een realistische stijging van het maximale overheidstarief door te voeren. Voorzitter Loes Ypma (BMK): ,,Maatschappelijke kinderopvangorganisaties maken zich zorgen omdat de kinderopvang in 2022 duurder wordt, vooral voor kinderen van ouders met lagere en middeninkomens. Dit staat haaks op de wens van meer toegankelijkheid van vrijwel alle politieke partijen!”



Ypma adviseert het kabinet ‘met klem’ het maximale uurtarief van de overheid met 3,5 procent te verhogen in plaats van 0,5 procent. Zo’n ingreep zou volgens haar 114 miljoen euro kosten.