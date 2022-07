Remkes gaat als bemiddelaar gesprekken tussen boeren en politiek leiden

Johan Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken met boeren en de politiek moet leiden. De Tweede Kamer had om zo’n bemiddelaar gevraagd vanwege de heftige reactie uit de agrarische sector op de ingrijpende stikstofplannen.

Vanaf 13 juli gaat Remkes aan de slag met voorbereidingen. Het idee is dat de gesprekken in de tweede helft van augustus beginnen, schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Kamer.

Johan Remkes is sinds vijf maanden voorzitter van het Nationaal Programma Groningen (NPG), dat zich bezighoudt met projecten voor de toekomst van Groningen. Hij nam eind januari het stokje over van René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. ,,Na mijn actieve politiek-bestuurlijke loopbaan heb ik nu sterk behoefte om mij doelgericht in te zetten voor Groningen, de provincie waar ik ben geboren en opgegroeid en waar mijn hart ligt”, zegt Remkes over zijn nieuwe functie. Daarbij houdt hij ook nadrukkelijk rekening met de aardbevingsproblematiek.

VVD-coryfee Remkes (1951) was voorheen onder meer gedeputeerde van Groningen, staatssecretaris van Volkshuisvesting, minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier en commissaris van de Koning in Noord-Holland. Recent was hij waarnemend burgemeester van Den Haag, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg en informateur van het huidige nieuwe kabinet.