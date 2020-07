Renault rijdt basisschool binnen tijdens afscheidsfeest groep 8: ‘We hoorden een enorme knal’

UPDATEIn het Noord-Hollandse Grootebroek is vanavond een auto een basisschoolgebouw binnengereden, meldt de politie. In de sporthal van de school waren op dat moment mensen aanwezig voor een eindfeest. Niemand raakte gewond. ,,Het was voor alle ouders en kinderen een beladen avond. De ravage was enorm”, zegt een van de ouders tegen deze nieuwssite.

Het gaat om basisschool ‘t Palet. De bestuurder werd aangehouden door omstanders en later ingerekend door de politie. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

Volgens ooggetuigen heeft de auto, een rode Renault Clio uit 2002, een afstand van ongeveer dertig meter afgelegd. In de sporthal van de school was een feest voor groep 8-leerlingen die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan.

‘Overal lag glaswerk’

,,We zaten in de gymzaal toen we ineens een hoop lawaai achter ons hoorde. Een enorme knal, alsof er een heel zwaar voorwerp op de grond viel”, vertelt een van de aanwezige ouders, die liever anoniem wil blijven.

,,In eerste instantie bleven de kinderen rustig zitten, maar naarmate duidelijk werd wat er aan de hand was begonnen ze onrustig te worden. Ze zijn erg geschrokken van wat er in hun school is gebeurd. Mijn kind heeft het er ook erg moeilijk mee. Dan denk je even naar een leuk afscheidsavondje te gaan...”

‘Dit is niet te geloven’

Enkele ouders renden naar de ingang van de school om te kijken wat er aan de hand was. ,,We troffen een enorme ravage aan. Overal lag glaswerk. De bestuurder lag midden op het plein op de grond. Een agent had hem al overmeesterd.“

Op sociale media circuleren beelden van de ravage. Te zien is hoe de auto in een hele krappe gang toch vele meters naar binnen heeft kunnen rijden. ,,Dit is echt niet te geloven”, zegt een omstander op een van de filmpjes.

Ontruimd

De school op de Verlende Raadhuislaan is inmiddels ontruimd. De aanwezige leerlingen, ouders en docenten zijn opgevangen in een naastgelegen schoolgebouw. De omgeving van ’t Palet is met lint afgezet.

De aangehouden bestuurder wordt morgen verhoord. Onderzocht wordt of hij dit bewust heeft gedaan en of er alcohol in het spel is. Hiervoor worden getuigen gehoord, laat een politiewoordvoerder weten.