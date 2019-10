René (31) accepteerde kanker: ‘Maar niet dat ik het van een ander heb gehad’

Oud-minister Til Gardeniers overleden

18:56 Voormalig minister Til Gardeniers is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het CDA, dat zegt "bedroefd" te zijn. Ze was in de periode 1977 tot 1982, toen Dries van Agt premier was, minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.