Renesse doet peuken in de ban: Eerste rookvrije strand van Nederland

Huisbaas ontsteekt in woede nadat huurster (20) zijn kat laat ontsnappen

12:26 Een conflict om een ontsnapte kat is afgelopen nacht uitgelopen op een bedreigende situatie voor de politie. Agenten moesten in een woning in het centrum van Breda hun pistool trekken nadat een 68-jarige man hen had bedreigd met een vleesmes. Het lukte de dienders de man te overmeesteren en aan te houden.