Reproductiegetal coronavirus zakt tot onder de 1, voor het eerst sinds september

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus is gezakt tot onder de 1. Het is voor het eerst sinds eind september, voor het begin van de huidige golf, dat het cijfer onder die grens uitkomt.

Het cijfer staat nu op 0,99. Dat betekent dat het aantal besmettingen vrijwel gelijk blijft, of heel langzaam daalt. Hoe verder het onder de 1 komt, hoe minder mensen het virus oplopen.

Een reproductiegetal van 0,99 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 99 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan zo’n 98 mensen, die vervolgens ongeveer 97 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers iets terug. Als dat lang genoeg doorgaat, zou een epidemie op den duur uitdoven.

Ook het aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel. Afgelopen etmaal zijn er 21.612 positieve tests geregistreerd. Het is de zeventiende keer in achttien dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing.

3 procent lager

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 151.051 meldingen van positieve tests. Het totaal over de afgelopen week ligt zo’n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week zo’n 21.579 nieuwe gevallen per dag. De lijn van de epidemie, die wekenlang recht omhoogging, loopt nu ongeveer horizontaal.

Hoogste niveau

Het RIVM kreeg 62 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is gestorven. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het instituut 369 sterfgevallen, gemiddeld zo’n 53 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari.

Opnieuw daling in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal ook gedaald, met 85. Op dit moment houden 2728 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van woensdag op donderdag nam de coronabezetting in de ziekenhuizen toe, maar een etmaal eerder daalde het aantal Covid-patiënten ook al, toen met 77.

Met name op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten de afgelopen 24 uur af. Donderdag lagen er nog 2208 mensen met Covid-19 op die afdelingen, op dit moment zijn dat er 2125. Dat is een daling van 83 patiënten. Er werden afgelopen etmaal 259 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen opgenomen. Doordat een hoger aantal mensen het ziekenhuis kon verlaten, daalde de Covid-bezetting op de verpleegafdelingen alsnog.

Ernstig ziek coronapatiënten

Zorgverleners op de ic’s behandelen momenteel 603 ernstig zieke coronapatiënten. Ook dat is een daling: het zijn er twee minder dan 24 uur geleden. Van woensdag op donderdag nam het aantal coronapatiënten op de ic’s nog toe, de dag daarvoor daalde het aantal ook al. In Duitse ziekenhuizen liggen nog eens veertien Nederlandse coronapatiënten.

De Nederlandse ic’s namen afgelopen 24 uur 36 nieuwe mensen op met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Doordat een nog groter aantal patiënten overleed of de ic mocht verlaten, daalde het totale aantal bedden dat door coronapatiënten wordt bezet toch.

