Republikeinen demonstreren tegen miljoenensubsidie voor privébos Willem-Alexander

Volgens de gemeente is het houden van een picknick op het landgoed geen probleem, ‘zolang deelnemers zich aan de regels op het terrein van het Kroondomein houden’. Het domein is volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Proces verbaal

Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst wilde niet ingaan op de vraag of er extra handhavers zullen worden ingezet. Ze stelt dat boa’s ‘zoals gebruikelijk’ toezicht houden op naleving regels in het Kroondomein. ,,Kennelijke vergissingen daargelaten kunnen mensen een proces verbaal krijgen als ze ergens zijn waar ze niet mogen komen. We lopen verder niet vooruit op incidenten.”

Afschaffen

Vereniging Republiek wil de monarchie afschaffen en vervangen door een parlementaire republiek. Volgens Müller is de zaak rond het Kroondomein exemplarisch voor de ‘vreemde omgang’ met de koning. ,,Als je iemand heel veel geld, macht en privileges geeft maar vervolgens benadrukt dat je ‘m niet zult controleren of afrekenen op misstappen, dan gaat het gegarandeerd fout: ongebreidelde macht corrumpeert. Dat hebben we alleen al dit jaar gezien met de Griekenlandreis, de bonus op de Koninklijke uitkering, de bizarre constructie die bedacht is voor de kunst van de Koninklijke familie en de aanschaf van de speedboot door Willem Alexander aan het begin van de crisis.”