Restaurantgast vindt parel in oester: 'We gaan hem taxeren'

,,Ik doe dit werk al achttien jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt'', vertelt chef-kok Mark van der Horst. ,,De parel is ook nog eens van een flink formaat, het is echt heel bijzonder.'' Het is uiterst zeldzaam dat een parel in een 'eetoester' wordt aangetroffen. De gast heeft de parel aan het restaurant geschonken. Van der Horst moet nog even bedenken wat hij ermee gaat doen. ,,Ik denk een mooi sieraad voor mijn dochter van maken."

Taxeren

Hoeveel de parel waard is, is nog niet duidelijk. ,,Dat maakt me ook niet zo veel uit", zegt Van der Horst. ,,Dit maak je waarschijnlijk nooit meer mee, dus is de waarde minder belangrijk. Maar een vriend van ons is juwelier en we gaan hem nog wel even laten taxeren."