Restjes orkaan Florence komen onze kant op: zondag kans op storm

Of de restjes van de orkaan ook Nederland aandoen, is nog niet zeker, zegt Klaassen. ,,Maar het is een interessante situatie. Zondag beweegt het lagedrukgebied dat een gevolg is van Florence zich over Groot-Brittannië. Maandag bevindt het zich ergens op de Noordzee. Of de restanten van Florence ook over Nederland trekken, hangt af van de koers. Dat zal bepalen of we in de nacht van zondag op maandag te maken krijgen met een herfststorm of met een stevige bries met buien.''