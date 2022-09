Ricardo zat aan boord van TUI-vlucht die noodlanding moest maken: ‘Barst van twee meter in voorruit’

Na een lekker weekje all inclusive aan de Turkse Rivièra keek Souburger Ricardo van Mouwrik uit naar zijn eigen bed. In plaats daarvan bracht hij de nacht door op de metalen stoeltjes van gate 38 op het vliegveld van Boekarest, tussen driehonderd chagrijnige Hollanders.

Het was een uitgestelde coronavakantie, om te vieren dat opa en oma vijftig jaar getrouwd waren. Met acht familieleden nam Ricardo van Mouwrik vlucht OR3042 van het Turkse Alanya naar Rotterdam, die uiteindelijk een noodlanding maakte in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De voorruit was beschadigd geraakt na een botsing met een groep vogels.

,,Het was een flinke barst, van zeker twee meter”, zegt Ricardo (23). ,,En het was toch al niet zo’n rustige vlucht, want er was veel turbulentie. Daarom was de piloot lager gaan vliegen. Ik had er zelf niet zo’n last van, af en toe een zetje naar links of rechts, maar je merkte wel dat niet iedereen het even prettig vond.”

Allemaal jankende kinderen

De sfeer sloeg om toen de piloot bekendmaakte een noodlanding te zullen maken, na een botsing met vogels. ,,Ineens ging iedereen druk door elkaar praten. Sommige mensen riepen dat ze eruit wilden.” Zelf bleven de Van Mouwriks de nuchtere Zeeuwen die ze altijd zijn. ,,De piloot praatte rustig, dus wij ook.”

Volledig scherm De verlossing, al kwam die wel heel laat. © Ricardo van Mouwrik

De Boeing 737, die reisorganisatie TUI had geleend van de Canadese vliegmaatschappij Sunwing, landde ‘met een klap op de grond’. ,,En er stonden allemaal brandweerwagens, ambulances en politiewagens klaar. Toen werd er ook nog eens iemand onwel aan boord, allemaal jankende kinderen. Uiteindelijk hebben we nog twee uur gezeten voor we eruit konden.”

Fouilleren, alarmen die steeds afgingen

Inmiddels was het 23.00 uur toen de passagiers in shuttlebussen werden gezet. De spanning was inmiddels om te snijden, vertelt Ricardo. ,,Op het vliegveld van Boekarest waren geen flesjes toegestaan, dus iedereen moest zijn drinken weggooien. Fouilleren, alarmen die steeds afgingen. Bijna iedereen was chagrijnig.”

De passagiers werden gebracht naar gate 38 en kregen gaandeweg in de gaten dat dit de plek was waar zij de nacht gingen doorbrengen. Terwijl de crew in een hotel zat. ,,We zaten met driehonderd man in een ruimte van twintig bij twintig, op ijzeren bankjes die voor geen meter zaten. Er was geen eten, er waren luiers nodig. En toen hoorden we ook nog eens dat we pas de volgende dag om 19.00 uur weg konden.”

Volledig scherm Telefoonstaren, er zat niets anders op. Als je tenminste een stopcontact kon vinden om je telefoon op te laden. © Ricardo van Mouwrik

Onbeschoft tegen vliegveldpersoneel

De groep verbroederde niet, integendeel zelfs. ,,De een wilde praten, de ander wilde proberen te slapen. Dat zorgde voor irritaties. En er waren maar drie stopcontacten, dus niet iedereen kon zijn telefoon opladen. Sommige mensen werden echt onbeschoft tegen personeel van het vliegveld, die er al helemaal niks aan konden doen. Alsof zij even een vliegtuigje kunnen regelen.”

De familie van Ricardo hield zich rustig in een hoekje van de gate. ,,We hadden wat bankjes tegen elkaar gezet en probeerden daar op te slapen. Gelukkig zijn opa en oma nog vrij jong en vitaal. We hebben ons goed gehouden. Het heeft ook gewoon geen zin om je op te winden. Maar wat kunnen Nederlanders zeiken zeg.”

Blij thuis te zijn in Souburg

Vroeg in de ochtend waren er eindelijk een paar lichtpuntjes. Tegoedbonnen voor een restaurantje (,,waar het zo duur was dat het geld meteen op was, maar ja”) én de mededeling dat ze om 12.15 uur konden vliegen. Al kregen de passagiers vlak na het boarden te horen dat ze nog twee uur moesten wachten tot het vliegtuig kon opstijgen. Ricardo: ,,Mensen gingen schreeuwen, echt als een stel hooligans.”

Toch was ook Ricardo, na een reis van meer dan dertig uur, blij weer thuis te zijn in Souburg. ,,Ik heb echt nog nooit zo lekker geslapen.”