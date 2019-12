Ridouan Taghi is in Nederland - hoe nu verder?

Nadat Taghi als ongewenst vreemdeling uit Dubai is verbannen en afgelopen nacht met een chartervlucht in Nederland is geland, is hij onder zware bewaking overgebracht naar de meest beveiligde gevangenis van Nederland, in het Brabantse Vught.



Taghi hoeft niet te worden voorgeleid, wat betekent dat de officier van justitie bepaalt of er reden is tot langere detentie. In zijn geval ligt er al een bevel tot gevangenneming van de rechtbank Amsterdam, waar het Marengo-proces plaatsvindt. Taghi wordt verwacht op de eerstvolgende pro-formazitting in dat proces, op 27 februari. Dan besluit de rechtbank vermoedelijk om zijn voorarrest te verlengen.



De lijst met verdenkingen tegen Taghi is namelijk lang. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot een reeks moorden, waaronder die op de Nieuwegeinse Spyshophouder Ronald Bakker, oud-crimineel en misdaadblogger Martin Kok en de vergismoord op Hakim Changachi. Volgens het Openbaar Ministerie gaf hij leiding aan een criminele organisatie die gekenschetst wordt als een ‘geoliede moordmachine’.