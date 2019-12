Ridouan Taghi, meest gezochte crimineel van Nederland, opgepakt in Dubai

Tientallen schapen doodgebe­ten in Friesland: wolven mogelijk de daders

14:00 In de afgelopen maand zijn in Nederland 77 schapen doodgebeten. Bijna de helft van die schapen is in de laatste twee weken in Friesland aangevallen. Uit DNA-onderzoek op de kadavers moet nog blijken of de dieren zijn aangevallen door een wolf, aldus BIJ 12, het natuurbureau van de provincies.