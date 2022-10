Ridouan Taghi over lekken vanuit EBI: ‘Ik zat ze gewoon te jennen’

Ridouan Taghi ontkent dat hij via zijn neef vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught opdrachten heeft gegeven aan criminele contacten. Hij zegt dat hij wist dat hij werd afgeluisterd. Hij zou expres nepinformatie hebben verspreid om te kijken waar die uiteindelijk terecht zou komen.

Als de rolluiken van de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp zijn neergedaald, komt Ridouan Taghi vrijdag de rechtszaal binnengelopen. Hij heeft een baardje en heeft de rechtbank laten weten dat hij niet wil dat zijn stemgeluid wordt opgenomen. ,,Anders krijgen we er straks nog een liedje over, gebruiken ze mijn stem.”

Het is even geleden dat hij in de zittingszaal is geweest. Voor het Marengoproces, waarin hij wordt verdacht van een aantal liquidaties in het criminele milieu, hoefde hij al een tijd niet meer in de rechtbank te verschijnen.

Taghi is nu aanwezig in het kader van een andere strafzaak: 26Mandel. Die zaak draait om Taghi’s neef Youssef. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou Youssef Taghi, die optrad als advocaat mediazaken, in 2021 maandenlang boodschappen uit de EBI gesmokkeld hebben naar criminele contacten van zijn neef Ridouan. Die berichten zouden gaan over plannen voor een gewelddadige uitbraak, drugshandel en opdrachten tot geweld.

Ridouan Taghi is ook verdachte in deze zaak, maar deze vrijdag wordt hij gehoord als getuige. ,,Voor Allah sta ik wel op,” zegt hij als hem wordt gevraagd op te staan om de eed af te leggen.

Schriftelijke verklaring

De rechtbank stelt hem vragen over een schriftelijke verklaring van tien pagina’s die door Taghi is ingediend. Hij ontkent daarin ook maar iets te maken te hebben met de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan, de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B.

Ook stelt hij niets te maken te hebben met de vermeende bedreiging aan het adres van prinses Amalia. Verder maakt hij in de verklaring zijn ergernis kenbaar over de ‘volstrekt onjuiste en belastende berichten’ over zijn persoon in de media. ,,Ik word als een soort monster neergezet.”

Al gesticulerend vertelt Ridouan Taghi hoe hij zijn neef Youssef, die hem al sinds zijn veertiende niet meer had gezien, had laten benaderen nadat het onmogelijk was gebleken een media-advocaat te vinden.

Youssef Taghi heeft verteld dat hij ‘niet uit vrije wil’ handelde. Volgens zijn neef Ridouan Taghi is het goed mogelijk dat zijn neef enige druk heeft ervaren. ,,Als ik over mezelf zou lezen in de krant, zou ik ook een beetje geïntimideerd worden.”

,,Die jongen heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Hij is iemand vol trots en eer. Hij is de laatste die ik zou betrekken in iets slechts.”

Spelletje

In maart 2021 kreeg Youssef Taghi toegang tot zijn neef Ridouan. In de zeven maanden die volgden ging de advocaat 98 keer op bezoek in de EBI. Na de moord op Peter R. de Vries gaf de onderzoeksrechter toestemming hun gesprekken af te luisteren. Op 8 oktober werd Youssef Taghi aangehouden tijdens een bezoek aan zijn neef in de EBI.

Ridouan Taghi was er, naar eigen zeggen, gedurende alle bezoeken van Youssef Taghi van op de hoogte dat hij werd afgeluisterd. Daarom speelde hij ‘een spelletje’. Bij wijze van test checkte hij welke berichten iets teweeg brachten of naar buiten kwamen in de pers. “Ik zei expres dingen en keek dan wat er naar buiten kwam. Het ging mij om het OM en de media. Ik zat ze gewoon te jennen.”

Gesprekken over drugshandel, een gewelddadige uitbraak of geweld tegen een zwager? Allemaal nepinformatie, volgens Taghi. Hoe lang hij daar mee wilde doorgaan, vroeg de voorzitter. ,,Tot ik gepakt werd,” aldus Taghi met een lachje. ,,Ik heb nu zwart op wit gekregen wat ik al die tijd vermoedde.”

Vragen van het Openbaar Ministerie beantwoordde Ridouan Taghi met een beroep op het ‘verschoningsrecht’, wat erop neerkomt dat hij niets zei.