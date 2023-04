Rij voor kassa te lang, studente (20) verlaat winkel met tassen vol onbetaalde kinderkleding

Met video Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden, familie ‘trots op wie hij was’

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt. ,,We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend’’, meldt zijn familie.