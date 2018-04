'Rijke Amerikaan en zijn vrouw zwegen tegen politie over seks met Ivana Smit'

Afgelopen zondag vertelden de Johnsons in een Britse krant dat zij beiden intiem waren met Ivana in de nacht en ochtend voor haar fatale val. Williams-Thomas zegt dat hij van een bron bij de politie van Kuala Lumpur heeft gehoord dat er in de verklaring niet over seks is gesproken. Ook een bekende van Alexander Johnson stelde tegenover de detective dat er van vrijwillige seks geen sprake was.



Sebas Diekstra, de advocaat van de familie Smit, heeft het Openbaar Ministerie verzocht om opheldering te vragen bij de autoriteiten in Maleisië over wat de Johnsons nu wel of niet verklaard hebben bij de politie.



Ivana Smit viel in december na een nacht stappen van het balkon van het appartement van de Johnsons op de 20e verdieping. Ze bleek verschillende soorten drugs in haar bloed te hebben. Haar familie geloofde niet in een ongeluk en huurde de detective in om een eigen onderzoek te doen in Kuala Lumpur. Ook werd het lichaam van Smit in Nederland onderzocht door een forensisch patholoog.



Het openbaar ministerie begon eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Ivana Smit, mogelijk is er grond om vanuit Nederland een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.