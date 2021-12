Rijksmuseum wil ‘tot het uiterste gaan’ voor een Rembrandt van 165 miljoen euro

Vandaag werd bekend dat het werk mogelijk in de verkoop gaat nu de Franse regering heeft besloten het niet te kopen van de huidige eigenaar, de familie Rothschild. Het is nog niet duidelijk of en wanneer het werk ter overname wordt aangeboden.

De Vaandeldrager is volgens Dibbits het belangrijkste werk van Rembrandt dat nog in particulier bezit is en de laatste kans om een schilderij van dit enorme belang te kunnen kopen. ,,Het is een uniek werk dat behoort tot de top 10 van zijn oeuvre. Het zelfportret is feitelijk zijn artistieke doorbraak in aanloop naar De Nachtwacht. Het is diepgeworteld in de Nederlandse cultuur en geschiedenis en symboliseert de rebelsheid van de schilder en zijn land.”

‘Essentieel belang’

De waarde van het werk werd in 2019, toen het tijdelijk in het Rijksmuseum te zien was bij de expositie Rembrandt-Velázquez, geschat op 165 miljoen. Dat geld heeft het Rijksmuseum niet. Dibbits roept de overheid en de kunstwereld op de koppen bij elkaar te steken. ,,We moeten alles op alles zetten om dit schilderij in Nederland te krijgen, het is van essentieel belang voor ons land”, zegt Dibbits.

Het zal volgens de directeur niet eenvoudig worden om het werk binnen te halen. Hij schat dat er zeker tien zeer serieuze kapers op de kust zullen zijn die het werk ook graag zouden willen kopen.

Rothschild

Het Rijksmuseum deed al eerder zaken met de adelijke en puissant rijke familie Rothschild. Een ander lid van de familie bood in 2014 de huwelijksportretten van Marten & Oopjen te koop aan, ook geschilderd door Rembrandt. Omdat de prijs (160 miljoen euro) erg hoog was, kochten Nederland en Frankrijk de twee schilderijen uiteindelijk samen. Ze zijn nu afwisselend te zien in het Rijksmuseum en in het Louvre.

Duurste schilderij ter wereld

De geschatte vraagprijs van 165 miljoen euro voor De Vaandeldrager komt overigens niet in de buurt van de prijzen voor de duurste schilderijen ter wereld. Zo betaalde het Saoedische ministerie van Cultuur in 2017 nog 450 miljoen dollar voor een portret van Jezus. Dat schilderij zou zijn gemaakt door Leonardo da Vinci, al werd daar later aan getwijfeld.