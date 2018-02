Rijkswaterstaat: mijd snelwegen rond Rotterdam

Rechtbank wil duidelijkheid over afspraken met Sonja Holleeder

15:53 De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag bepaald dat het Openbaar Ministerie (OM) meer duidelijkheid moet geven over de afspraken die met Sonja Holleeder zijn gemaakt. Het gaat om afspraken in het kader van haar getuigenverklaring tegen haar broer Willem Holleeder.