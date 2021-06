Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in werking, smog-waarschuwing RIVM, extra controles dierenwelzijn

Het hitteprotocol geldt vanaf 's ochtends 10.00 uur. Het houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. Een berger wordt ingeschakeld om de gestrande automobilist zo snel mogelijk naar een veilige locatie te brengen, zoals een tankstation of een parkeerplaats.

De maatregel geldt voor de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is dat de temperaturen stijgen naar 30 graden of hoger. Dat zijn vooralsnog alle provincies behalve Groningen, Friesland en Drenthe.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen. Ook is het verstandig om een paraplu in de auto te leggen. Die kan bij pech langs de weg als parasol worden gebruikt tijdens het wachten.

Smog

Naast de warmte krijgen we de komende dagen ook te maken met smog. In heel Nederland is er morgen en donderdag kans op smog door ozon, meldt het RIVM. Naar verwachting is de luchtkwaliteit in de middag en avond ‘slecht’. Mensen die gevoelig zijn voor smog wordt geadviseerd om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. In de ochtend is de luchtkwaliteit waarschijnlijk beter.

Extra controles dierenwelzijn

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan de komende dagen bij bedrijven extra letten op dierenwelzijn. De toezichthouder doet dat vanwege de verwachte hitte.

De hoge temperaturen vormen een risico voor het welzijn van dieren, die zelfs aan de hitte kunnen bezwijken. ,,Het kan dan gaan om dieren die buiten lopen met onvoldoende drinkwater of onvoldoende schaduw, dieren die getransporteerd worden tijdens een hoge omgevingstemperatuur of dieren in stallen en verzamelplaatsen waarbij de temperatuur te hoog oploopt”, aldus de NVWA.

Er is ook een Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen. Tussen de overheid en het bedrijfsleven is afgesproken dat bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden.

Dat plan is officieel geen wet- en regelgeving en de NVWA kan daar dan ook niet op handhaven. Wel zal de NVWA bedrijven bijvoorbeeld helpen door keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uit te voeren, zodat op de koele momenten van de dag of in de nacht met dieren gereden kan worden.

