Rinia (68) werd dodelijk mishandeld toen ze de eendjes ging voeren

Het leven van Rinia Chitanie (1951-2019) is verzameld in een grote kartonnen doos. De doos staat midden in de woonkamer van haar zus Regina. Het is gevuld met diploma’s, recente certificaten van een cursus culturele antropologie en een college van Oud geleerd, Jong Gedaan, officiële papieren, stapels foto’s van haar leven in Suriname en Nederland en een met blauw lint versierd dagboek.



Daarin staat haar levensverhaal opgetekend, gelardeerd met foto’s van belangrijke gebeurtenissen, verjaardagskaarten en ansichtkaarten van het bij haar geliefde Koninklijk Huis. Het schetst een portret van een erudiete, ambitieuze en reislustige vrouw die midden in het leven stond. De foto’s bestrijken haar jeugd in Suriname, haar studietijd in Amsterdam, feesten en partijen, haar beroepsleven en de vele reizen die ze maakte.



De eerste pagina van haar dagboek is beplakt met een foto van Rinia zelf, met daaronder de handgeschreven tekst: ‘60 jaar!’ Ze kijkt lachend in de lens. In haar handen houdt ze een pot paarse hyacinten, op de achtergrond de zee en rotsen. Het is precies zoals Regina zich haar dappere zus herinnert. Trots: ,,Tijdens vakanties reisde ze als een nomade in haar eentje de wereld rond.”



Het is inmiddels ruim anderhalf jaar geleden dat haar zus in 2019 door bruut geweld om het leven kwam. De zussen hadden in de avond van die eerste paasdag nog met elkaar gebeld, maar Rinia had het gesprek afgebroken omdat ze de eendjes nog moest voeren. Om kwart over negen stapte ze die avond met een tas broodkruimels naar buiten voor haar ommetje: over het voetpad achter haar huis langs. Een pad met aan de ene kant een brede sloot en het park en aan de andere kant de schuttingen van de achtertuinen van portiekflats. Een stop bij het ene bruggetje en daarna zo’n vijfhonderd meter verderop bij het andere bruggetje. Heen en terug een stief kwartiertje.