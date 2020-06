RIVM: 11 doden door coronavirus, 5 ziekenhuisopnames

In werkelijkheid zijn meer mensen overleden aan Covid-19. In de statistieken van het RIVM worden alleen overlijdens meegenomen van mensen bij wie het virus met een test was vastgesteld. Meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas een of meerdere dagen later gedaan.

Ouderen

Het coronavirus is vooral gevaarlijk voor ouderen: bijna negen op de tien overledenen waren ouder dan 70 jaar. De meeste mensen die op jongere leeftijd aan corona stierven, leden aan een andere aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longziekte.

Het virus is volgens de laatste cijfers bij 184 mensen vastgesteld met een test. Daarmee komt het totale aantal positief geteste personen in Nederland op 48.087. Steeds vaker geeft een test een negatief resultaat. Vorige week werden 57630 coronatesten uitgevoerd in Nederlandse laboratoria, maar slechts 2,1 procent van de mensen die zich lieten testen bleek daadwerkelijk het virus bij zich te dragen.

Ook overleden zorgmedewerkers

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het dodental onder zorgprofessionals is opgelopen tot 11. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU’91, betreurt de nieuwe cijfers en leeft mee met de families en nabestaanden van de overledenen. Voorzitter Stella Salden: ,,We wisten eerder al dat er 9 zorgprofessionals waren overleden. Het is verdrietig om te zien dat dit aantal nog steeds stijgt. Dat is extra triest vanwege het feit dat deze mensen altijd klaar hebben gestaan om de strijd tegen het virus aan te gaan. We hebben dergelijke getallen rond overlijdens en besmettingen van zorgprofessionals door een virus nog nooit in dergelijke mate meegemaakt.”

Het drukke weekeinde na Hemelvaart en Hemelvaartsdag zelf hebben geen effect gehad op de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dat meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, eerder deze week. Twee weken geleden was het tijdens de warme Hemelvaartsdag flink druk in parken en op stranden. Het ‘gevreesde effect’ voor meer besmettingen en ziekenhuisopnames later is dus uitgebleven, zei Kuipers.

Ook het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen, vier weken geleden, zijn niet terug te zien in de cijfers.