RIVM: 115 mensen overleden, opnieuw minder ziekenhuisopnames

De grafieken die laten zien hoe Nederland tot stilstand kwam zijn (soms) best schokkend

13:08 Met de uitbraak van corona is Nederland massaal op de noodrem gaan staan. En dat is goed terug te zien in de cijfers over hoe we ons bewegen en waar we ons geld aan uitgeven. Hoe Nederland tot stilstand kwam in elf (soms toch wel schokkende) grafieken.