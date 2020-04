RIVM: 122 gemelde sterfgevallen en 210 ziekenhuisopnames

Eerste Paasdag kwam het aantal gemelde sterfgevallen met 94 voor het eerst in twee weken onder de honderd. De afgelopen weken bleek wel dat de registratie in het weekeinde, of zoals nu bij het lange paasweekend, pas later goed wordt bijgewerkt. Daardoor waren op de dinsdagen opvallende pieken te zien in de cijfers. Mogelijk is daar op dit moment ook sprake van. Over de hele lijn is echter een daling te zien.



Bij de nieuwe cijfers maakt het RIVM daarom de kanttekening dat het gaat om meldingen die het afgelopen etmaal binnenkwamen, maar dat sommigen eerder overleden of in het ziekenhuis terechtkwamen. Met de nieuwe cijfers komt het aantal coronadoden op 2945. In totaal werden 8939 mensen tot nu toe opgenomen in een ziekenhuis. Een deel van hen is inmiddels weer opgeknapt en heeft het ziekenhuis mogen verlaten.



Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte blijkt dat in de week tussen 30 maart en 5 april 2000 Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Bijna twee keer zoveel als het RIVM meldde. Mensen die mogelijk besmet zijn, maar voor wie opname geen zin meer heeft, worden niet getest.



