RIVM: 2 nieuwe sterfgevallen en 6 ziekenhuisopnames

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 83. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.804.

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.859 mensen opgenomen (geweest).

Verpleegkundige overleden

Voor zover nu bevestigd is afgelopen zondag voor het laatst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel is bekend dat maandag een verpleegkundige van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is overleden aan corona. Die zal nog niet gemeld zijn bij het RIVM. Het instituut communiceert namelijk de meldingen die zijn binnengekomen, niet de werkelijke cijfers op dat moment. De laatste dag waarop meer dan vijf mensen overleden, was 10 juni, precies twee weken geleden.