RIVM: 2 sterfgevallen, 3 nieuwe ziekenhuisopnames

Met de twee nieuw gemelde sterfgevallen komt het officiële Nederlandse dodental van de pandemie op 6044. Het totale aantal patiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) door corona is gestegen tot 11.808. Gisteren werden er nog elf sterfgevallen en vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het totale aantal vastgestelde besmettingen is met 164 gestegen tot 48.251.

De ‘nieuwe’ patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld en die cijfers worden dan met vertraging gecorrigeerd. Zo is een van de gemelde sterfgevallen vandaag al overleden op 31 mei en vond de ziekenhuisopname van één van de drie nieuwe meldingen al plaats op 26 mei.