RIVM: 3 nieuwe sterfgevallen door corona, 6 nieuwe ziekenhuisopnames

Even chillen na een dagje ploeteren in de baby-spa: ‘Het schijnt te lijken op de situatie in de baarmoeder’

14:05 Visite die de hele dag in- en uitloopt, mensen die je nog nooit eerder hebt gezien. Gedoe met aankleden, schone pampers, nieuwe sokjes. Het is nogal wat. Gelukkig is er de baby-spa, waar je na een dag hard groeien en de wereld ontdekken even lekker tot rust kunt komen. In Breda opende onlangs de derde.