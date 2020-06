RIVM: 5 nieuwe sterfgevallen en 3 ziekenhuisopnames

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 70. Het totaal aantal Nederlanders dat aantoonbaar besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.722.

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.853 mensen opgenomen (geweest).

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Dat er gisteren voor het eerst sinds maart geen meldingen van coronadoden waren, is volgens viroloog Marion Koopmans een mijlpaal. Toch tempert ze de hoop van velen dat daarmee de nog altijd strikte coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. ,,Het is nog pril. Er is afgelopen weken al veel versoepeld en er volgen nog een paar spannende momenten. Stap voor stap moeten we bekijken wat de effecten daarvan zijn voordat we nog meer gaan versoepelen.’’