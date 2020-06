RIVM: 5 nieuwe sterfgevallen en 6 ziekenhuisopnames

Rechter: burgemees­ter Emmen mag 'gevaarlij­ke' keeshond Cyra niet laten afmaken

14:08 Een burgemeester heeft niet de wettelijke bevoegdheid te beslissen over het euthanaseren van een gevaarlijke hond. Dit heeft de rechtbank in Groningen in een kort geding bepaald nadat de burgemeester van Emmen had besloten dat de ‘gevaarlijke’ keeshond Cyra moest worden afgemaakt als er geen nieuw thuis voor het dier zou worden gevonden.