RIVM aan Italiëgangers: testen als je op besmette plekken was en ziek bent

CoronaHet RIVM heeft een nieuw advies verspreid voor mensen die op vakantie zijn in Italië of net zijn teruggekeerd. Zij hoeven zich niet allemaal te laten testen op het coronavirus. Alleen in specifieke gevallen is controle nodig.

In Noord-Italië is verspreiding van het coronavirus geconstateerd in enkele gemeenten: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto SG, Pieve Porto Morone (provincie Lombardije) en Vó Euganeo, Mira (provincie Veneto).

Volgens het RIVM heeft het alleen zin voor mensen om zich te laten testen als ze gezondheidsklachten hebben en in één van deze gemeenten zijn geweest. ,,Is dat het geval, neem dan telefonisch contact op met de huisarts wanneer je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).”

Kans op contact is klein

Italië is volgens het RIVM op dit moment bezig alle contacten rond de patiënten in kaart te brengen. ,,De kans is heel klein dat je contact hebt gehad met één van deze patiënten", laat de organisatie aan bezorgde reizigers weten.

Ook mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. ,,Op dit moment is het nieuwe coronavirus in Nederland nog niet vastgesteld. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.”