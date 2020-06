RIVM: Geen nieuwe sterfgevallen door corona, één patiënt meer op IC's

De afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen meldingen van nieuwe sterfgevallen door het coronavirus binnen gekregen. Wel is het aantal patiënten op de IC's licht toegenomen. Het zijn er nu dertig, één meer dan zaterdag. Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 74.

Daarmee komt het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus op 50.147. Het totaal aantal ziekenhuisopnames is nu 11.871, daar kwamen er drie bij. In totaal overleden 6.105 mensen.

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care behandeld wordt is zondag met een persoon toegenomen, vergeleken met een dag eerder. Het zijn er nu 30. Op de verpleegafdelingen liggen 178 coronapatiënten, 2 minder dan zaterdag.

Intensive cares behandelen momenteel 541 mensen met andere aandoeningen, zoals tumoren en ernstige hartklachten. Dat zijn er 32 minder dan een etmaal geleden. De totale IC-bezetting komt daarmee op 571 patiënten, een afname van 31, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de intensive care. Bijna drie maanden geleden, op 7 april, lagen daar 1424 patiënten, een record.

Het aantal mensen dat aan de coronabesmetting is overleden, bleef zondag onveranderd op 6105. Er zijn volgens officiële cijfers het afgelopen etmaal geen mensen aan het virus overleden, meldde gezondheidsinstituut RIVM.

Afgelopen maandag kwamen er voor het eerst sinds maanden geen nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnen bij het RIVM en vandaag dus opnieuw. Viroloog Marion Koopmans sprak van de week al van een mijlpaal, maar temperde ook meteen de hoop van velen dat daarmee de nog altijd strikte coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. ,,Het is nog pril. Er is afgelopen weken al veel versoepeld en er volgen nog een paar spannende momenten. Stap voor stap moeten we bekijken wat de effecten daarvan zijn voordat we nog meer gaan versoepelen.’’

Milde klachten

Lang niet iedereen is getest: het werkelijke aantal besmettingen zal veel hoger liggen. Bovendien hebben veel mensen in Nederland het coronavirus gehad zonder dat zij klachten hadden. Dat betekent dat Covid-19 milder is dan aanvankelijk gedacht, zei GGD-directeur Sjaak de Gouw eerder. Belangrijk volgens hem is dat mensen ook met milde klachten zich laten testen.

Eerder dachten onderzoekers volgens De Gouw dat ongeveer 20 procent van de mensen met een corona-infectie in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat blijkt 3,5 procent van de coronapatiënten te zijn. Hij verwijst ook naar onderzoek van Sanquin eind mei, waaruit blijkt dat 5,5 procent van de mensen besmet is geweest met het virus. Omgerekend zijn dat bijna een miljoen Nederlanders. ,,Als we kijken naar het aantal mensen dat we hebben getest, dat positief is bevonden en in het ziekenhuis heeft gelegen, blijkt dat veel mensen geen of milde klachten hadden. Ze waren buiten beeld.”

De GGD-directeur denkt dat het besmettingspercentage onder Nederlanders inmiddels 6 is en de komende tijd zal stijgen naar 10 procent. Aanvankelijk werd gesteld dat 60 procent van de bevolking het virus zou oplopen en immuun zou worden.

Cijfers

Het RIVM komt vanaf 1 juli niet meer met dagelijkse cijfers over het aantal doden ten gevolge van het coronavirus, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal nieuwe besmettingen. Voortaan wordt het om een wekelijkse update.