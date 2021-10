RIVM: In Nederland minder bijwerkingen dan andere landen, jeugd prikken met Moderna gaat door

In Nederland wordt het coronavaccin van Moderna nog gewoon toegediend. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er in Nederland minder bijwerkingen gemeld dan in andere landen.

Directeur van bijwerkeringencentrum Lareb, Agnes Kant, verklaart: ,,In Nederland hebben we tot nu toe twaalf meldingen na Moderna bij mensen onder de dertig jaar.’’ Er zijn in Nederland tot nog toe twee miljoen Moderna-prikken gezet.

De Gezondheidsraad oordeelde dat het Moderna-vaccin veilig gebruikt kan worden, maar gaf hierbij wel aan dat in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier en het hartzakje op kan treden. ,,Beide ontstekingen zijn echter bekende ziektebeelden en kennen meestal een mild verloop en volledig herstel”, verklaart een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Zweden en Finland niet

In Zweden en Finland wordt het Moderna-vaccin tijdelijk niet meer toegediend vanwege een zeldzame bijwerking die in een Noorse studie naar voren kwam. In zeldzame gevallen kregen mensen na een coronaprik een ontsteking van de hartspier en/of het hartzakje. Volgens dat onderzoek lopen mannen onder de dertig jaar hierop een iets groter risico dan anderen.

PRAC, het veiligheidscomité van de Europese vaccinwaakhond EMA, bestudeert de Noorse studie naar het coronavaccin van Moderna. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter van Moderna. ,,Nu wordt gekeken of de huidige waarschuwing voldoende is. Dat wordt op dit moment beoordeeld”, verklaart een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Als de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA met nieuwe inzichten zou komen, dan gaat het ministerie opnieuw kijken naar de inzet van het coronavaccin.

Ook Denemarken blijft prikken

De Deense gezondheidsdienst laat vandaag weten dat het coronavaccin van Moderna beschikbaar blijft voor jongeren onder de 18 jaar. Woensdag meldde het land het gebruik van het middel bij jonge Denen tijdelijk te stoppen. Dat blijkt nu een geval van ‘miscommunicatie’ te zijn geweest.

,,De Deense aanbevelingen zijn niet veranderd”, aldus woordvoerder Tina Gustavsen. ,,De Deense gezondheidsdienst blijft van mening dat zowel het vaccin van Pfizer/BioNTech als dat van Moderna beide zeer effectieve vaccins zijn die een belangrijke plaats in het vaccinatieprogramma innemen.’’

