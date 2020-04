RIVM meldt 165 nieuwe sterfgevallen en 118 ziekenhuisopnames erbij

UPDATE Hoge Raad: arts mag euthanasie­ver­zoek bij vergevor­der­de dementie inwilligen

13:15 Artsen mogen een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren en met wie overleg daarover inmiddels niet meer mogelijk is. Zo oordeelt de Hoge Raad in het vraagstuk over euthanasie voor mensen met dementie.