RIVM meldt fors lager aantal besmettingen, cijfers fluctueren enorm

Rotterdam­se Black Friday trok duizenden bezoekers meer dan vorig jaar, ondanks corona

15:13 Black Friday leidde dit jaar in het Rotterdamse centrum tot een ware run op winkels. Daar was het vrijdag en zaterdag op de hotspots zoals de Lijnbaan liefst 18,5 procent drukker dan tijdens hetzelfde koopevent in 2019. Dat meldt Bureau RMC, dat al een jaar of tien met sensoren de drukte in het centrum op alle momenten van de dag kan meten.