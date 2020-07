RIVM meldt negentien nieuwe coronadoden

Tot en met 7 juli 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 50694 coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 58 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11886 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6132 mensen overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, van de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder.