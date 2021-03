RIVM na weer een ‘lelijke’ vaccinatieweek: ‘We verwachten de grote doelen te halen’

Waar het RIVM de afgelopen week rekende op meer dan 400.000 vaccinaties, werden het er slechts ruim 280.000, zegt vaccinatiedirecteur Jaap van Delden. Dat had vooral te maken met het AstraZeneca-vaccin. Vorige week werd weer begonnen met prikken met dat middel, na een stop van een aantal dagen vanwege opgedoken bijwerkingen.



De reuring rond AstraZeneca zou invloed kunnen hebben gehad op het enthousiasme van bijvoorbeeld zorgmedewerkers om zich te laten inenten. Waar het RIVM afgelopen week vaccins reserveerde voor 50.000 afspraken met een optie voor nog eens 50.000 extra, werden er slechts 36.000 afspraken ingeboekt.



,,Ik vind het moeilijk te zeggen of dat met huiverigheid voor het vaccin te maken heeft, ik heb daar nu geen aanwijzingen voor”, zegt Van Delden. ,,Een deel van de zorgmedewerkers heeft wel een afspraak gemaakt, maar voor later. En bovendien zijn we nu bezig met de mensen die thuiszorg en pgb-zorg leveren. Het is lastig om vast te stellen hoeveel mensen dat zijn. En mogelijk hebben sommigen eerder al een vaccin gehad, omdat ze ook in een andere categorie vallen, op basis van hun leeftijd of omdat ze nog andere zorg leveren.”



Een ander probleempje afgelopen week: door grote drukte bij de afsprakenlijn van de GGD - op één dag belden er 130.000 mensen - waren er soms lange wachttijden. ,,We verwijzen mensen daarom ook graag naar de mogelijkheid om online hun prikafspraak te maken.”