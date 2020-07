RIVM-rekenmeester waarschuwt: ‘Reken niet op snel vaccin, dit kan lang duren’

Jacco Wallinga gaat deze zomer ook op vakantie. Met zijn gezin naar een huisje in Frankrijk is het plan, maar hij maakt zich een beetje zorgen over de situatie bij de aires, de Franse rustplaatsen langs de snelweg. ,,Ik wil drukke plekken mijden, dus we vertrekken niet op zaterdag. En we gaan niet stoppen bij die volle tankstations. Voor de zekerheid nemen we mondkapjes mee.''