RIVM: ‘Stijging coronacijfers veroorzaakt door versoepelingen en najaarseffect’

VideoHet aantal gemelde positieve coronatests was afgelopen week bijna de helft hoger dan de week daarvoor. Het aantal meldingen steeg in alle regio's en in alle leeftijdsgroepen. ,,Daarmee lijkt de verwachte najaarsstijging van het coronavirus ingezet", stelt het RIVM.

In de afgelopen week lieten 158.000 mensen zich testen, bijna 18.000 van hen bleken positief. Vorige week testen 12.000 mensen positief. Door die stijging staat de uitbraak nu op het hoogste niveau sinds eind augustus.

Het aantal mensen dat positief testte was 10,3 procent. Vorige week was dat percentage nog 8,3 procent. Ook het reproductiegetal (het R-getal) steeg weer, nu tot 1,12. Dat is de hoogste waarde sinds juli.

Volgens het RIVM neemt het aantal coronabesmettingen toe in alle leeftijdsgroepen en in alle regio’s. ,,De meeste meldingen komen uit leeftijdsgroepen onder de 50 jaar.” Zo is het virus afgelopen week aangetroffen bij 1434 kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Dat is 55 procent meer dan de week ervoor. Bij 45- tot en met 49-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 62 procent. Onder de zeventigers was een toename van bijna 75 procent te zien en onder 90-plussers van bijna 80 procent, maar daar gaat het nog om redelijk kleine aantallen.

De hoogste aantallen gemelde coronabesmettingen per 100.000 inwoners kwamen uit de regio's IJsselland, Gelderland-Midden, Hollands-Midden en Gelderland-Zuid.

‘Meer besmettingen door versoepelingen’

Het RIVM spreekt van een ‘verwachte najaarsstijging’ in de coronapandemie. ,,Maar die verwachte stijging heeft vooral te maken met de versoepelingen van 25 september", zegt Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Sinds die dag zijn veel coronamaatregelen in Nederland opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants weer volledig open en hoeven groepen mensen geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Wel is voor veel horeca en evenementen een coronatoegangsbewijs vereist. Met die QR-code kunnen mensen aantonen dat ze volledig gevaccineerd, hersteld van corona of recent negatief getest zijn.

,,Mensen hebben sinds die datum weer meer contacten, dus de stijging van het aantal besmettingen was wel verwacht. We moeten nu vooral in de gaten houden of dat niet zorgt voor een te hoge belasting in de zorg", stelt Van den Hof. ,,Maar de stijging van het aantal mensen in de ziekenhuizen lijkt nog niet zo hard te gaan als de stijging van het aantal besmettingen.”

Najaar

Het instituut stelt dat ‘ook de seizoensinvloed meespeelt'. ,,In het najaar verspreiden luchtwegvirussen zich altijd sneller. Dat zie je nu ook gebeuren.” Het RIVM verdacht dan ook dat het aantal besmettingen niet op korte termijn weer zal gaan dalen. ,,Het gaat nu rond, er zijn meer contacten, dus meer besmettingen.”

Gezondheidsminister Hugo de Jonge meldde eerder vandaag dat Nederlandse ouderen vanaf november in aanmerking komen voor een derde coronavaccinatie, een zogenoemde boosterprik. Die prik moet ervoor zorgen dat hun afweer tegen corona op peil blijt.

Volledig scherm Testen op het coronavirus bij de Jaarbeurs in Utrecht. © ANP SEM VAN DER WAL

Ziekenhuizen

Eerder vanmiddag werd al bekend dat het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen dinsdag gestegen is tot 512. Dat zijn er 15 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het hoogste aantal sinds 23 september.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, toe met 15 tot 374. Op de ic’s liggen 138 coronapatiënten, evenveel als maandag. In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 59 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 10 mensen binnengebracht.

Het aantal sterfgevallen daalde wel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting waren overleden. In de weekcijfers is dat het laagste aantal sinds eind juli.

