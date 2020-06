RIVM: vier nieuwe doden door coronavirus, vier ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen 24 uur 119 bevestigde coronagevallen binnen. Het virus is vastgesteld bij 49.204 Nederlanders, maar het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.



In de afgelopen twee weken zijn 74 mensen overleden aan het coronavirus. Van hen kwamen er 27 uit Zuid-Holland. In Groningen en Drenthe is in de afgelopen weken niemand overleden aan het virus.

Het virus is de afgelopen weken vooral vastgesteld in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Utrecht heeft naar verhouding ook vrij veel nieuwe coronagevallen.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich in Nederland verspreidt, is gezakt tot ruim onder de 1. Dit betekent dat het virus langzaam kan uitdoven. De inschatting geldt tot 28 mei. Over de periode daarna doet het RIVM geen uitspraak, omdat de betrouwbaarheid van de cijfers simpelweg te klein is. Het aantal ziekenhuisopnames is bepalend voor het reproductiegetal, maar opnames worden vaak pas dagen later geregistreerd door de GGD.

Het reproductiegetal schommelde tussen 14 en 21 mei even rond de 1, maar zakte daarna flink. Als het reproductiegetal precies 1 is, besmet de gemiddelde coronapatiënt één andere persoon. Onder de 1 dooft de epidemie langzaam uit, boven de 1 neemt het aantal zieke mensen toe. Toen het virus uitbrak in Nederland, besmetten patiënten gemiddeld tussen de twee en drie anderen. Daardoor liep het aantal patiënten snel op, met alle gevolgen van dien.

Laten testen

Het RIVM schat ook grof in hoeveel mensen in de periode van 15 tot en met 29 mei besmettelijk waren voor anderen. Dat waren er volgens het instituut tussen de 1190 en de 2291.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. Elke dag kunnen 30.000 tests worden verwerkt, maar op maandag werden slechts 2788 mensen getest. Dit leverde 45 coronagevallen op.