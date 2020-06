RIVM: Voor het eerst geen nieuwe sterfgevallen sinds corona-uitbraak in maart

De laatste keer dat het RIVM geen meldingen van sterfgevallen had, was op 12 maart. De dagen erna nam het aantal meldingen van coronadoden toe. Het hoogste aantal meldingen in Nederland was op dinsdag 7 april: toen was er sprake van 234 sterfgevallen. Een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard was de eerste Nederlander die aantoonbaar overleed aan het coronavirus.