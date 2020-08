RIVM waarschuwt: Reis niet naar Rotterdam als het niet nodig is

Van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance bij het RIVM, stelt in een toelichting dat haar antwoord volgde op een vraag over tripjes naar Rotterdam. ,,Dit is geen negatief reisadvies. Wij geven als RIVM geen reisadviezen voor Nederland. Ik bedoelde dat je drukke plekken moet vermijden, zoals het centrum van Rotterdam. Datzelfde geldt ook voor andere centra van steden waar je geen afstand kunt houden, of het nu Amsterdam of Utrecht. Denk goed na over waar je heen gaat.’’

Meeste risico

Tegelijkertijd stelt de epidemioloog van het RIVM ook dat kijkend naar de cijfers de kans in Rotterdam het grootste is om ‘iemand tegen het lijf te lopen die besmettelijk is‘. Voor de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis staat Rotterdam kijkend naar de cijfers over twee weken op de eerste plek van Nederland wat betreft het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dit aantal staat op 122,2, bijna het dubbele van Amsterdam.

Het advies is om drukte te vermijden en bijvoorbeeld om te keren als er drommen mensen in de rij staan bij een attractie. Verder zou het aan de GGD en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn om maatregelen te nemen om drukte te voorkomen. In Rotterdam is vanaf morgen een mondkapje verplicht, juist in drukke winkelgebieden. ,,Maar dat is een aanvullende maatregel, voor als het afstand houden echt niet meer lukt.’’

In Rotterdam verdriedubbelde dat aantal positieve testen in de afgelopen veertien dagen, vergeleken met de twee weken daarvoor. De GGD stelt dat er verschillende uitbraken zijn binnen families, op het werk en onder studenten. Bij studenten zijn er nu 32 positief getest. België gaf verleden week een negatief reisadvies af voor de provincie Zuid-Holland.

