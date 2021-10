Robey (25) ontploft na opmerking over rijgedrag, nu heeft hij spijt: ‘Gevangenis is een hel’

Man met kinderwa­gen wordt in Amersfoort uit het niets in zijn nek geslagen en beroofd

27 september Een man met een kinderwagen is zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Hij liep zaterdagmiddag over De Fantasie in de Amersfoortse wijk Kattenbroek, toen hij uit het niets een klap in zijn nek kreeg.