Robin (50) verloor weddenschap en moest op brommer naar Monaco: ‘Ik moest mezelf bewijzen’

Je hebt nogal een knipperlichtrelatie met brommers, vertel eens?

Robin: ,,Tot mijn 16de had ik niks met brommers. Ik vond ze stinken en het hoge snerpende geluid een pokkeherrie. Toen ontdekte ik de Honda viertakt brommers, die niet stonken en een warm en diep geluid maakten. Niet veel later had ik mijn eigen Honda SS50 waarmee ik met vrienden door het land reed. Dat was een geweldige tijd vol avontuur, tot we onszelf te oud vonden voor een brommer. Ik heb toen alles verkocht, maar niet voordat ik in 1990 een slechte weddenschap om de eer verloor. Mijn vrienden en ik daagden elkaar uit wie met zijn brommer het verst durfde te rijden. Ik riep: ‘Wedden dat ik Monaco haal’. Ik moest mezelf bewijzen en vertrok, gelukkig met drie vrienden, op de Honda richting Monaco en het casino daar.’’