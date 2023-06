Rocky verstopt zich 18 uur voor een politiemacht: van alles zit tegen in zijn leven en wat nu?

met video Frank Masmeijer zegt weinig over zijn rol in de drugswe­reld, maar laat in docu 'Gratie' wel zijn ware gezicht zien

Nee, Frank Masmeijer vertelt in de documentaire Gratie over zijn wonderlijke leven dus niet het ware verhaal over zijn aandeel in cocaïnesmokkel waarvoor hij negen jaar cel kreeg. Maar na afloop denk je toch: ‘Wat een zak, die heeft het gewoon gedaan’. Dus waarom pakt hij het zo aan?