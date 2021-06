Rode Kruis biedt reanimatiecursus aan op Instagram: ‘Het is niet moeilijk, als je maar weet hoe je moet handelen’

VRAAG & ANTWOORD ‘Zo’n rubberen strip onder de auto helpt wel degelijk’

13 juni ‘In deze rubriek kwam laatst zo’n rubberen strip onder auto’s ter sprake’, schrijft lezer Mariska Servaas. ‘Mijn ervaring is dat die wel degelijk helpt. Mijn hond was elke keer zo ziek in de auto dat hij er niet meer in wilde. Dankzij zo’n strip heeft hij nooit meer overgegeven.’