Rode Kruis kreeg de afgelopen maanden bijna 22.000 telefoontjes

Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben de afgelopen honderd dagen bijna 22.000 keer iemand te woord gestaan via de hulplijn, in het leven geroepen aan het begin van de coronacrisis. Voor een luisterend oor, een praktische of medische vraag over het coronavirus, of omdat iemand ergens hulp bij nodig had. Initiatiefnemer Faiza El Khayari: ,,Wij zijn er voor mensen die nog steeds niet of weinig de deur uit gaan, omdat ze niet kunnen of durven. Gewoon om te praten of misschien even te huilen.’’

Woordvoerder Belinda van der Gaag legt uit dat er vooral de eerste weken veel onduidelijkheid was rond de coronaregels. ,,Toen hebben we de hulplijn geopend. Mensen belden met praktische vragen. Wat nou wel en niet mocht, wat wel of niet verstandig was om te doen.’’ De hulplijn kreeg toen honderden telefoontjes per dag. Veruit de meesten die belden waren ouderen.

Bellers kunnen een praatje maken in het Nederlands, Engels, Turks, Tamazight (Berbers), Arabisch, Chinees en vanaf vandaag ook Portugees. Mensen die het Nederlands niet machtig zijn kunnen via WhatsApp contact leggen in hun moedertaal en worden in hun eigen taal teruggebeld. Het Rode Kruis zag dat er bij specifieke groepen veel onduidelijkheid was en dat belangrijke informatie mensen die niet goed Nederlands spreken onvoldoende bereikte. ,,Zo zijn we vanaf vandaag ook in het Portugees bereikbaar. We hoorden dat daar behoefte aan was onder Braziliaanse gastarbeiders’’, aldus Van Der Gaag. Het Rode Kruis ging speciaal werken met vrijwilligers die konden helpen in een van de verschillende talen. Het Rode Kruis hoopt binnenkort Pools en Roemeens aan het rijtje toe te voegen.

Hond uitlaten

Onder de telefoontjes waren ook concrete hulpvragen. (Burger)hulpverleners van het Rode Kruis gingen zo'n tweeduizend keer op pad om bijvoorbeeld bij iemand langs te gaan, boodschappen te doen of de hond uit te laten. Van der Gaag: ,,Je ziet dat mensen die zich bij ons melden vaak een klein netwerk hebben. Als dan bijvoorbeeld een zoon, dochter of mantelzorger klachten heeft en daardoor niet kan helpen zoals normaal gesproken, hebben sommigen niks om op terug te vallen.’’

En vaak zijn mensen ook gewoon op zoek naar wat contact: ze voelen zich eenzaam of angstig door de coronacrisis. ,,Het is heel normaal om je in deze omstandigheden verdrietig of gefrustreerd te voelen. Deze emoties te accepteren en uit te wisselen geeft rust. Wij helpen daarbij”, aldus initiatiefnemer Faiza El Khayari.