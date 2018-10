Rode Kruis: Nederlanders niet goed voorbereid op overstroming

Het Rode Kruis ondervroeg 762 mensen over de mate waarin zij zijn voorbereid op een noodsituatie. Daaruit blijkt dat hooguit één op de drie ondervraagden de minimaal vereiste 3 liter drinkwater in flessen (per persoon per dag) in huis heeft. Een op de tien zegt ,,helemaal niets'' in huis te hebben voor als het mis gaat.



Van het Nederlands grondgebied kan 60 procent overstromen, zegt het Rode Kruis: de Noordzee kan met zware storm en hoogwater een bedreiging vormen, maar ook extreme regen of veel smeltwater in de rivieren kan tot wateroverlast leiden. Toch maakt maar een op de vier (26 procent) zich zorgen over de kans op een overstroming.