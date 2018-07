Roemeense bende prostitueerde vrouwen in Rotterdam

Zes vrouwen werden overgevlogen vanuit Roemenië en vervolgens ondergebracht in woningen, hotelkamers en vakantiehuisjes. Vanuit daar zouden ze tussen januari 2016 en januari 2018 seksueel zijn uitgebuit door de mannen. Dit gebeurde in Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en ’s-Gravenzande.



Uiteindelijk kwam de politie Rotterdam-Rijnmond de groep Roemenen, die daarvoor vandaag voor de rechtbank in Rotterdam verschijnt, op het spoor. In totaal bestaat de groep uit tien mannen. De helft daarvan is afkomstig uit Eindhoven. De overige verdachten komen uit Den Haag en Rotterdam. Drie van de verdachten zitten nog altijd vast.